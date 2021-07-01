Новости – Люди
Люди
В Москве «не заканчивают» заканчиваться вакцины от коронавируса
1 июля, 2021 16:04
1 мин
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Москве закончилась вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона». Запись на вакцинацию данным препаратом временно не производится, говорится на сайте мэра и правительства столицы.
Сейчас ожидается поставка следующей партии «ЭпиВакКорона». Ранее в Москве закончился «КопиВак», таким образом, единственной вакциной доступной для москвичей остался «Спутник V».
Ранее президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» рассказал, какой вакциной привилась его дочь и о ее самочувствии после этого.
Сергей Собянин бьет тревогу. В Москве крайне сложная ситуация с коронавирусом.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку