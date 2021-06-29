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Наука и медицина
Почти все заболевшие коронавирусом россияне заражены индийским штаммом
29 июня, 2021 14:02
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
Индийский штамм коронавируса выявляется в 90% новых случаев заражения инфекцией в России. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Гинцбург призвал сделать прививку даже тем, кто уже переболел коронавирусом. По его словам, нужно, чтобы индийскому штамму противостояло большое количество антител, пишет «РИА Новости».
Молниеносный и суперопасный – это все про новый штамм коронавируса «дельта-плюс».
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