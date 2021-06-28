Вирусолог из уханьской лаборатории рассказала правду о появлении коронавируса
Вирусолог Даниэль Андерсон, работавшая до ноября 2019 года в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане, назвала возможную причину появления COVID-19. Об этом она рассказала в интервью Bloomberg.
Андерсон не исключила, что его распространение коронавируса произошло именно из лаборатории в Ухане. При этом она считает происхождение вируса природным.
Вирусолог заявила, что коронавирус SARS-CoV-1, который вызвал вспышку тяжелого острого респираторного синдрома в 2002-2004 годах, несколько раз покидал защищенные зоны. Также она допустила, что лабораторные работы по усилению вируса могли происходить. Однако, подчеркнула Андерсон, это невозможно без разрешения на многих уровнях, пишет «РИА Новости».
Молниеносный и суперопасный – это все про новый штамм коронавируса «дельта-плюс».