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Молниеносный и суперопасный – это все про новый штамм коронавируса «дельта-плюс»
23 июня, 2021 14:03
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Pixabay
Обнаруженный в Индии штамм коронавируса «дельта-плюс» обладает чрезвычайно высоким уровнем заразности. Об этом сообщил портал India Today со ссылкой на директора Всеиндийского института медицинских наук Рандипа Гулерию.
«Дельта-плюс» отличается молниеносной заразностью и способен обходить иммунитет. При этом новый вариант коронавируса может сильнее поражать легкие человека.
Достаточно просто пройти мимо больного человека без маски. Беспокойство также вызывает и способность штамма проявлять устойчивость к антителам и способность преодолевать иммунную защиту, пишет «РИА Новости».
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