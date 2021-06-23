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На Беларусь «напал» индийский штамм коронавируса
23 июня, 2021 09:41
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
В белорусской столице был впервые выявлен индийский штамм коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.
В ведомстве констатировали, что в Беларуси впервые выявлен индийский вариант коронавируса. Факт циркуляции данного штамма в других регионах страны пока не установлен.
Индийский штамм способен более эффективно распространяться по сравнению с другими вариантами вируса, пишут «Известия».
Первый известный образец этого варианта был впервые обнаружен в Индии осенью прошлого года и сейчас быстро распространяется по стране и миру.
Индийский штамм коронавируса грозит новым и более опасным витком пандемии.
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