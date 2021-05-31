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Наука и медицина
Индийский штамм коронавируса грозит новым и более опасным витком пандемии
31 мая, 2021 10:35
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Chong Voon Chung/XinHua|Global Look press
Индийский штамм коронавируса становится доминирующим в мире. Об этом заявил профессор сингапурского университета Тэк Ик Ин.
Ученый отметил пугающую скорость распространения по миру индийского штамма. По его словам, этот вариант инфекции может привести к более серьезной пандемии, чем его предыдущие аналоги.
Индийский штамм, по мнению ученого, может спровоцировать еще более мощный взрыв пандемии, с которым мир не сталкивался ранее, пишет ТАСС. Также он предупредил о вероятности появления еще более опасных мутаций коронавируса.
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