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Владимир Путин высказался против обязательной вакцинации от коронавируса
30 июня, 2021 12:27
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин начал «Прямую линию», на которой ответит на вопросы граждан.
Одним из первых был задан вопрос про обязательную вакцинацию в России.
Путин рассказал, что были предложения ввести вакцинацию против коронавируса в общенациональный план прививок, но инициативу не поддержали.
Он подчеркнул, что остановить распространение коронавируса можно только с помощью массовой вакцинации населения.
По его словам, региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, отметив, что сам он не поддерживает подобных мер.
Подвыпившего брата футболиста Кокорина не пустили на «Прямую линию» с Путиным.
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