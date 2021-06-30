Подвыпившего брата футболиста Кокорина не пустили на «Прямую линию» с Путиным
Брат футболиста Александра Кокорина Кирилл был задержан утром 30 июня в Москве. Он пытался проехать на территорию, где пройдет «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным.
Сначала Кирилл и его приятель, находясь в нетрезвом состоянии, «засветились» в одном из ресторанов, где молодых людей не смогли обслужить из-за отсутствия QR-кодов. Кокорин младший с другом устроили потасовку с сотрудниками заведения.
Затем молодых людей задержали на территории Международного центра торговли, они пытались проехать в одно из заведений. Однако из-за того, что там состоится «Прямая линия» с Путиным, туда пускают только по прописке или аккредитованных на мероприятие.
Молодых людей не пустили на территорию цента. Получив отказ, они начали перепалку с сотрудниками охраны. После этого дебоширов задержали и доставили в отдел полиции, сообщает РЕН.ТВ.