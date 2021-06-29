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Привитым от коронавируса россиянам наконец рассказали, как не заболеть
29 июня, 2021 16:07
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АГН Москва/Global Look Press
Всем, кто сделал прививку против коронавируса министр здравоохранения России Михаил Мурашко дал важные рекомендации.
Мурашко отметил, что сделавшим прививку, необходимо строго соблюдать все защитные меры до завершения формирования иммунитета. Нужно помнить о важности ношения масок и социальной дистанции.
Иммунитет формируется в период между получением первого и второго компонента вакцины, а также в течение 21 дня после этого. По словам Мурашко, в это время крайне важно для эффективной выработки иммунной защиты соблюдать все защитные меры, пишет «РИА Новости».
Почти все заболевшие коронавирусом россияне заражены индийским штаммом.
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