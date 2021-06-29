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Сергей Собянин бьет тревогу. В Москве крайне сложная ситуация с коронавирусом
29 июня, 2021 16:40
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением инфекции.
Собянин заявил, что увеличивается число госпитализаций в Москве. При этом в московских клиниках стали чаще фиксировать летальные исходы от коронавируса.
Мэр Москвы также отметил увеличивающееся количество занятых коек в столичных больницах, подчеркнув, что значительная часть пациентов больны тяжело и крайне тяжело и находятся в реанимации, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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