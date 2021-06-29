Московская область ужесточает ограничительные меры по коронавирусу
В Подмосковье ужесточаются ограничительные меры по коронавирусу. Соответствующий указ подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ситуация с коронавирусом в регионе не улучшается, за прошедшие сутки выявлено 2453 новых случая заражения коронавирусом. Не лучше обстоят дела и с вакцинацией, прививку получили 1,3 млн человек, это 17% от общей численности населения Московской области.
С 28 июня посещение гражданами зоопарков, аттракционов и игровых комнат приостановлено. Также запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками.
Запрещено посещение предприятий общественного питания лицам, которые не имеют QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации или справку о наличии антител, пишут «Известия».
Вирусолог из уханьской лаборатории рассказала правду о появлении коронавируса.