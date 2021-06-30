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Владимир Путин рассказал про вакцинацию дочери и ее последствиях
30 июня, 2021 12:43
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» рассказал, какой вакциной привилась его дочь и о ее самочувствии после этого.
Путин сказал, что в стране против коронавируса привились уже 23 млн человек, в том числе и его дочь.
Российский лидер рассказал, что его дочь тоже, ка и он привилась препаратом против коронавируса «Спутник-V». Сначала у нее была температура 37,5, но это было только одни сутки, в целом все прошло хорошо.
Владимир Путин высказался против обязательной вакцинации от коронавируса.
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