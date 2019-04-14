«Русская планета». Чем мы жили семь дней

«Русская планета» представляет еженедельный обзор главных событий недели. Мы собрали для Вас в единое целое все самое значимое, что произошло в стране и мире за прошедший период.

Эксклюзивное право Вячеслава Володина

Председатель Госдумы осторожно намекнул на существование в нашей стране проблемы разделения ветвей власти. В частности, он отметил, что в России остаются нерешёнными «вопросы, связанные с отсутствием необходимого баланса в деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти».

Великая Базельская Революция

Базельский комитет банковского надзора рапортовал о завершении разработки стандартов с кодовым названием «Базель III». Центральный банк Российской Федерации получает право влить (эмитировать) в национальную экономику сумму порядка 3 трлн рублей, что примерно эквивалентно 45 млрд долларов. Однако русский ЦБ не спешит.

Россию спасёт только наука

Почему наша страна должна заимствовать американский опыт управления государством. Изо всех сил федеральные СМИ и горлопаны на отечественных ток-шоу пытаются убедить аудиторию, что США управляет недееспособная элита, а вся государственная система Штатов отличается непоследовательностью и подвержена разнообразным кризисам (другое дело — наша российская стабильность).

Берегись автомобиля!

На нынешней неделе Министерство финансов опубликовало обновленную редакцию законопроекта о включении в Налоговый кодекс так называемых обязательных не налоговых сборах — экологическом и утилизационном. Решение это анонсировалось давно, и копий экспертами уже было сломано немерено. Владение «средством передвижения» скоро может пустить граждан по миру.

Россия перестает быть вторым домом для мигрантов

Фраза «понаехали» скоро уйдет в историю, из-за резкого сокращения мигрантов, которые выбирают Россию для переезда. Одновременно из страны идет «утечка мозгов». Молодые и талантливые россияне выбирают другие страны для проживания, потому что программы для мигрантов в них лучше, чем условия проживания в своем государстве.

Генетический паспорт – пропуск в мир пересадки органов

Предстоящая в России тотальная генетическая «перепись населения» может иметь непредсказуемые социальные последствия. Вплоть до прямой угрозы жизни и здоровью граждан. Речь идет о реализации государственной политики РФ «в области обеспечения химической и биологической безопасности».

Последний таран Леонида Быкова

Ровно 40 лет назад трагически погиб «Ефрейтор Свят», «Майор Титаренко», «Максим Перепелица».