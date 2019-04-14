«Русская планета». Чем мы жили семь дней

Дайджест главных событий прошедшей недели
«Русская планета» представляет еженедельный обзор главных событий недели. Мы собрали для Вас в единое целое все самое значимое, что произошло в стране и мире за прошедший период.
Эксклюзивное право Вячеслава Володина
Председатель Госдумы осторожно намекнул на существование в нашей стране проблемы разделения ветвей власти. В частности, он отметил, что в России остаются нерешёнными «вопросы, связанные с отсутствием необходимого баланса в деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти».
Базельский комитет банковского надзора рапортовал о завершении разработки стандартов с кодовым названием «Базель III». Центральный банк Российской Федерации получает право влить (эмитировать) в национальную экономику сумму порядка 3 трлн рублей, что примерно эквивалентно 45 млрд долларов. Однако русский ЦБ не спешит.
Почему наша страна должна заимствовать американский опыт управления государством. Изо всех сил федеральные СМИ и горлопаны на отечественных ток-шоу пытаются убедить аудиторию, что США управляет недееспособная элита, а вся государственная система Штатов отличается непоследовательностью и подвержена разнообразным кризисам (другое дело — наша российская стабильность).
На нынешней неделе Министерство финансов опубликовало обновленную редакцию законопроекта о включении в Налоговый кодекс так называемых обязательных не налоговых сборах — экологическом и утилизационном. Решение это анонсировалось давно, и копий экспертами уже было сломано немерено. Владение «средством передвижения» скоро может пустить граждан по миру.
Россия перестает быть вторым домом для мигрантов
Фраза «понаехали» скоро уйдет в историю, из-за резкого сокращения мигрантов, которые выбирают Россию для переезда. Одновременно из страны идет «утечка мозгов». Молодые и талантливые россияне выбирают другие страны для проживания, потому что программы для мигрантов в них лучше, чем условия проживания в своем государстве.
Генетический паспорт – пропуск в мир пересадки органов
Предстоящая в России тотальная генетическая «перепись населения» может иметь непредсказуемые социальные последствия. Вплоть до прямой угрозы жизни и здоровью граждан. Речь идет о реализации государственной политики РФ «в области обеспечения химической и биологической безопасности».
Последний таран Леонида Быкова
Ровно 40 лет назад трагически погиб «Ефрейтор Свят», «Майор Титаренко», «Максим Перепелица».
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