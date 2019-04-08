Эксклюзивное право Вячеслава Володина

Во внутриполитической жизни России крайне редко происходят события, которые становятся поводом для бурных и (что намного важнее) аргументированных дискуссий. На прошлой неделе большой резонанс вызвало предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина допустить нижнюю палату парламента к процессу формирования правительства.

«Мы говорили о реализации нормы ежегодного отчёта правительства перед депутатами. Решение совершенно правильное, но следует развивать эту логику дальше. Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной думы в формировании правительства Российской Федерации», — сказал Володин.

Председатель Госдумы осторожно намекнул на существование в нашей стране проблемы разделения ветвей власти. В частности, он отметил, что в России остаются нерешёнными «вопросы, связанные с отсутствием необходимого баланса в деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти».

Если говорить конкретно, то Володин имел в виду сложившуюся в РФ гегемонию исполнительной власти (то есть правительства). На практике это выражается в отсутствии по-настоящему независимых институтов принятия решений в парламенте и судебных инстанциях.

Все государственные структуры встроены в пресловутую «вертикаль», стержнем которой является правительство и силовые ведомства, подчинённые президенту (Минобороны, ФСБ, Росгвардия)

Инициатива Володина предусматривает усиление законодательной ветви. Согласно действующему порядку, Госдума лишь утверждает предложенную президентом кандидатуру премьер-министра. Состав кабинета министров формируется главой государства и председателем правительства. Володин сетует, что при формировании кабмина президент и премьер не могут «опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам».

«В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию», — отметил Володин.

В настоящее время Госдума лишена каких-либо рычагов влияния на правительство, хотя номинально исполнительная власть подотчётна парламенту

Например, Дмитрий Медведев ежегодно отчитывается перед законодателями о результатах работы правительства. Также в России широко распространён формат «правительственного часа», когда министр зачитывает доклад о проделанной работе и выслушивает пожелания и упрёки законодателей.

Депутаты и сенаторы обладают возможностью не только задать острые вопросы главе правительства и министрам. Например, согласно Конституции, они имеют право поставить вопрос о доверии правительству, нанеся удар по фигуре действующего премьер-министра, или начать парламентское расследование по тем или иным фактам нарушения закона со стороны правительственных органов.

Однако за последние годы можно по пальцам пересчитать инциденты, когда Госдума и Совета Федерации разносили в пух и прах политику правительства и стремились повлиять на состав кабмина. Например, можно вспомнить вялые попытки КПРФ высказать вотум недоверия правительству и отправить Медведева в отставку.

С приходом Володина в Госдуму ситуация начала меняться. В начале марта 2019 года спикер Госдумы обрушился на министра экономического развития Максима Орешкина из-за того, что он якобы не подготовил ответ на вопрос о том, как Россия сможет обеспечить запланированные темпы экономического роста.

Орешкин оказался не готов к подобной обструкции.

Володин задал действительно важный и насущный вопрос, но, скорее всего, критика министра была своеобразной публичной поркой всего финансово-экономического блока правительства

Дело в том, что в Госдуму Орешкин пришёл для отчёта по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Комментируя свою обструкцию, глава МЭР сообщил, что предлагал парламентариям расширить повестку дня, однако они оставили тему его доклада без изменения. Таким образом, Володин воспользовался неготовностью молодого министра держать удар.

Скандал с Орешкиным и предложение расширить полномочия Госдумы, по мнению политологов, демонстрируют растущие политические амбиции Володина, и не связаны с желанием усилить влияние законодательной ветви власти, дееспособность которой, надо отметить, вызывает немало вопросов.

Володин считается опытнейшим функционером, получившим хорошую закалку в Администрации президента (с 2011 по 2016 годы занимал должность первого заместителя руководителя АП). Помимо этого, у Володина большой аппаратный вес.

В рейтинге самых влиятельных политических персон РФ Центра политических технологий, спикер Госдумы занимает третье место после Медведева и Путина

Возвышение Володина воспринимается многими экспертами в контексте так называемой «Проблемы-2024» (транзит власти). Предполагается, что нынешний постоялец Охотного ряда может оказаться тем самым преемником. В пользу этой версии говорит как раз эксклюзивное право Володина на атаку правительства и подготовку изменений в Конституции.

На политическом небосклоне России крайне мало сколько-нибудь заметных фигур. Серая, практически лишённая дискуссий и потому — откровенно скучная внутриполитическая жизнь РФ позволяет действующей главе государства оставаться абсолютным авторитетом. На протяжении 20 лет Владимиру Путину нет равных и не только в силу его объективных достоинств.

Однако обратной стороной сложившегося в РФ авторитарного типа правления является необычайно скудный кадровый резерв

Мало-мальски инициативный, яркий и умный персонаж в существующую политическую систему попросту не впишется. По этой причине наша страна испытывает колоссальный дефицит профессиональных госуправленцев — мэров, губернаторов, министров, глав госкорпораций и прочее. Данное обстоятельство затрудняет выбор преемника.

Зачистка политического поля, которую проводила АП (судя по всему, участником этого процесса был сам Володин), практически обнулила шансы Путина на формирование в отечественной элите более-менее здоровой конкурентной среды. А ведь на такой почве мог бы проявиться талант будущего президента, человека, которому можно доверить судьбу нашей великой страны.

Володин — в какой-то мере является компромиссной фигурой. Он лоялен Путину и господствующему в РФ подобию консервативных и патриотических ценностей. К тому же нынешний председатель Госдумы отличается нетривиальностью, хоть и напрочь лишён харизмы, которая имеет большое значение для главы российского государства.