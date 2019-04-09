«Великая Базельская Революция»

В сознании обывателя слово «революция» связано, прежде всего, с уличными баталиями плебса. Но кровавая или бескровная кутерьма, происходящая на Болотных площадях и Майданах Незалежности, с колокольни сильных мира сего ничем не отличается от ребяческой возни в песочнице.

Настоящие революции происходят за кадром, без широкой огласки, и клятвенных обещаний лучшей жизни народу.

Популистские лозунги создаются для недалёких, но самых широких слоёв нашего общества. Впрочем, даже наивные сегодня не верят в то, что земля может принадлежать крестьянам, а заводы рабочим. И земля, и заводы, и ресурсы в этом непростом мире принадлежат «кому надо».

И «те, кто надо» на излёте марта 2019 года, аккурат 29-го числа, устроили настоящую революцию в мировой экономике. Её результаты вскоре станут ощутимы и для крестьян, и для рабочих, и для бабы Мани, кухарки, которой еще в 1917-м посулили возможность управлять государством.

Любой второкурсник «Плешки» с уверенностью скажет, что над центробанками всех стран мира верховодит Международный валютный фонд. Мы часто встречаем аббревиатуру МВФ в средствах массовой информации, а вот информация о Банке международных расчётов (структуре, стоящей над МВФ) проскальзывает значительно реже.

Сведений о Базельском комитете банковского надзора и вовсе крайне мало. И, тем не менее, если толковые сценаристы захотят сочинить вполне себе правдивую историю о существовании реального, а не выдуманного, мирового правительства, то БКБН — именно та обезличенная и непопулярная структура, о которой в этой истории может и должна идти речь.

Речь вовсе не о каких-то банкирах, которых «тамошний» ОМОН может положить мордой лица в пол.

«Цюрихские гномы»

Этим «мультяшным» эвфемизмом именованы самые влиятельные люди нашего с вами бренного мира. Их штаб-квартира находится в швейцарском городе Базеле, в строении, напоминающем шахматного слона.

В своё время беспокоить этих воротил всемирной финансовой системы не решился даже Фюрер. Коэффициент деловой весомости данной структуры был настолько значим, что всю Вторую мировую войну Швейцария (несмотря на наличие на её территории закамуфлированных ячеек гитлеровской Германии) преспокойно себя чувствовала, имея лишь декоративную гвардию швейцарских стрелков.

Базельский комитет банковского надзора рапортовал о завершении разработки стандартов с кодовым названием «Базель III». Финансовые преобразования были затеяны БКБН ещё в 2017 году, и вот — свершилось! — центробанки мира, включая ЦБ РФ, принимают к исполнению перечень опубликованных в погожий мартовский день «рекомендаций». Впрочем, их было бы уместнее назвать (без преувеличения!) директивами мирового правительства, так как не исполнить эти рекомендации невозможно с чисто технической точки зрения.

Революционность директив, в общем-то, проста, как три копейки. А точнее — три американских цента: де-факто и де-юре на планете Земля отменяется провозглашённое в 1944 году, на легендарной Бреттон-Вудской конференции, тотальное господство американского доллара.

Именно тогда, почти 75 лет назад, золото в одночасье перестало быть «главной мировой валютой», превратившись в банальный биржевой товар, имеющий жестко зафиксированную стоимость $35 за тройскую унцию. «Апгрейд» долларовой монополии прошёл на глазах мирового сообщества в 1976 году на Ямайке, а наполнителем и «обеспечителем» устойчивости американского доллара стала нефть.

Десятилетия напролёт мы жили в мире, где над всем верховодит «Господин Великий Доллар». Именно долларами и облигациями США измерялся «экспансионный» потенциал банков. А золото? Стало резервом 3-й категории.

Разумеется, в России сложившаяся ситуация нравилась не всем. А после 2014 года, когда отношения России и США из разряда просто недружественных перешли в категорию «холодная война, которая вот-вот разразится третьей и последней мировой» ура-патриотичная часть нашего общества и вовсе заикалась о том, чтобы отказаться от «всех этих Базелей», мотивируя тем, что, предав их анафеме, мы обретём подлинный суверенитет.

Экзерсисы патриотов понять, конечно, можно: доллар печатают в США, а не в России, и, прямо скажем, населению страны с мутирующим курсом рубля, от которого непонятно, что ждать завтра, такая ситуация нравиться не может.

Но на деле «Базель» — не что иное, как требования соблюдать принятые во всем мире стандарты банковской безопасности. Есть ли ему альтернатива? А то! Полная изоляция России, которая, как раз, и увенчала бы наш обретённый в 2014 году неформальный статус страны-изгоя.

После финансово-экономического кризиса 2008 года в Базеле быстро поняли, что существующее положение вещей является, мягко говоря, не идеальным. «Мировые управители» приняли решение реанимировать несправедливо попранное золото, вернув его с позиций сырьевого товара на пьедестал первой категории значимости.

К чему всё это ведёт?

К тому, что теперь никто и ничто (равно как нигде и никому) в мире не может помешать оценить золото не в половину стоимости, а на все 100%. Валюта баланса должна и непременно будет переоценена.

Что это означает для России?

Центральный банк Российской Федерации получает право влить (эмитировать) в национальную экономику сумму порядка 3 трлн рублей, что примерно эквивалентно $45 млрд.

Однако русский ЦБ не спешит. И вовсе не потому, что деньги слиты в офшоры. Влить в экономику 3 трлн рублей можно. И сделать это, особенно на радостях, будет даже приятно. Но спешка в этой ситуации не просто опасна, а запредельно опасна. Обыватель или даже экономист средней руки задаст закономерный вопрос: «Почему? Ведь это так называемые «неинфляционные» вливания?!».

Всё гораздо сложнее

Нажмём на калькулятор. Золотой запас «дядюшки Сэма» 8133,5 тонн. Если верить финансовому мультипликатору, то расклад примерно таков: на 1 золотой доллар приходится в районе 30 «отпечатанных на принтере».

Вышеуказанная финансовая диспозиция позволяет Соединённым Штатам претендовать на сравнительно небольшую сумму в $170 млрд. Справедливости ради скажем, что применение мультипликатора увеличивает её до $4,5 трлн.

Именно поэтому Федеральная резервная система сдерживает рост учётной ставки, принципиально сохраняя политику снижения валюты баланса.

Иная модель поведения просто-напросто не могла бы исключить скачка гиперинфляции и последующего за ней «вселенского хаоса».

Что будет?

Гадать на кофейной гуще не стоит.

В ФРГ, КНР, РФ, Италии, Франции, Швейцарии, которые могут похвастать золотым запасом, пробившим отметку в 1000 тонн, наступит глобальная ревизия и переоценка золотовалютного резерва.

А как же Туманный Альбион? Золотовалютные запасы Британии, величие которой является «дутым» и может быть констатировано лишь в культурологическом аспекте, эту отметку, как раз-таки, не пробили. К слову, многие финансовые эксперты считают неслучайным совпадение календарных дат «Третьего Базеля» и выхода Британии из Евросоюза. Англичанам, действительно, следовало поторопиться, так как получавшие статус безусловных лидеров на континенте Франция и ФРГ вполне могли воспользоваться моментом (возросшей финансовой мощью), устроив Великобритании поучительный разгром.

Пора ли радоваться?

Эпоха Великого Доллара, длившаяся с 1944 по 2019 год (без трёх месяцев 75 лет!) подходит к логическому завершению. Золото вновь возводится в ранг мировых денег, наряду с долларом, фунтом, евро. Оно уходит с оскорбительной позиции «биржевого метала».

И если сегодня тройская унция золота стоит $1200-1400, то через полгода цена будет колебаться в совершенно ином эшелоне — $1800-2000. Не для того ли РФ и КНР с почти маниакальным упорством сливали экспортные доходы в наращивание золотовалютного запаса все минувшие годы? И не сидят ли в Базеле «солсберецкие»? Как знать, как знать.

Насколько хватит вливания дополнительных средств? Полгода — это максимум. А дальше? Сложно прогнозировать, к чему приведёт лихорадочная попытка США погасить глобальный по размерам долг.

А вот нефть, связанная с золотом в режиме «не разлей вода», однозначно, «взлетит». Неужели наступает праздник на улице Российских (и не только российских) нефтяников?

Увы. Рост цены на нефть вполне способен спровоцировать обвал мировой экономики, в которой порядка 90% приходится на «фондовый мусор» — акции да облигации.

Триумф нефтяной трубы на фоне краха мировой экономики весьма и весьма маловероятен.

Именно поэтому право на дополнительную эмиссию, которое приобретает Россия, если и будет реализовано, то далеко не в полном объёме. Именно поэтому РФ вприпрыжку бежит от нефтяной модели бытия, используя всевозможные «ускорители». Но далеко ли убежит? Вопрос риторический.

«Великая Базельская Революция»

Прошла практически незамеченной. Но, без сомнения, будет иметь значимые и для всех заметные последствия этой же осенью, когда процессы обособления от доллара США экономик РФ и КНР станут очевидны, а экономики, полностью завязанные на $ (прежде всего «штатовские вассалы»), потерпят оглушительный крах.

Уйдут в прошлое прежние глобальные союзы. Наступит время новых экономических содружеств.

А что же США?

Утрачивая гарантированное в 1944 году экономическое влияние на мире, Соединённые Штаты, как ядерная держава, всегда имеют в рукаве «старого доброго джокера» — свою сокрушительную силу. Прибегнуть к ней в предлагаемых обстоятельствах экономического коллапса, развязав конфликт мирового масштаба? Это ли не «наилучший» выход из сложившейся (более чем просто серьёзной) ситуации?

Время покажет.