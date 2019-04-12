Генетический паспорт – пропуск в мир пересадки органов

Генетическая паспортизация населения может привести к опасной утечке данных.

Предстоящая в России тотальная генетическая «перепись населения» может иметь непредсказуемые социальные последствия. Вплоть до прямой угрозы жизни и здоровью граждан. Речь идет о реализации государственной политики РФ «в области обеспечения химической и биологической безопасности». Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал в марте. Попытка российских властей «поиграть в Бога» может закончиться плачевно.

Согласно указу президента, до 2025 года должны быть созданы условия, а затем и проведена «генетическая паспортизация» населения

Ее контуры пока весьма туманны. Дмитрий Песков, который, как правило, знает всё, в этот раз не смог удовлетворить любопытство СМИ и разъяснить, что такое генетические паспорта и как с их помощью будет обеспечена пресловутая биологическая и химическая безопасность. И это не может не настораживать.

Специалисты разъяснили, что информативность генетического паспорта может колебаться от его судебно-медицинской версии, содержащей данные для идентификации личности (их делают военным, лицам опасных профессий, преступникам) до подробного генетического профиля, позволяющего установить предрасположенность человека к тем или иным заболеваниям. С помощью подробной базы генофонда населения власти и надеются справляться с «биологическими атаками».

О каких конкретно атаках идет речь? Здесь прослеживается связь с неожиданной репликой Путина на заседании СПЧ в октябре 2017 года.

«Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делается?» — ошарашил правозащитников президент.

И добавил, что все мы являемся «объектом очень большого интереса».

Незадолго до того момента стало известно о существовании целой сети американских биологических лабораторий, размещенных по периметру России: на Украине, в Закавказье и в Средней Азии. Эксперименты с летальным исходом в исследовательском центре общественного здравоохранения имени русофоба сенатора Р. Лугара рядом с Тбилиси сделали тайное явным. Россия устами МИД пообещала не допустить американских биологических экспериментов у своих границ.

Почем фунт гена?

«Не допустить», увы, оказалась кишка тонка. Москва давно не контролирует соседей до такой степени, чтобы перебить там американское влияние. Годы предательской внешней политики не прошли даром. Однако попробовать противодействовать новым угрозам на своей собственной территории нам помешать никто не может. Вот и пытаются. Предстоящая генетическая «инвентаризация» — первый шаг на этом пути. Кто-то сумел доказать президенту ее пользу.

И тут возникает вопрос: во сколько обойдется столь массовая и технически достаточно сложная «перепись»? Самый простой и относительно дешевый генетический тест на отцовство стоит сейчас около 5 тысяч рублей. Более сложные, развернутые тесты обходятся в частных лабораториях в 200-250 тысяч рублей. Уж не в этих ли цифрах причина столь энергичного продвижения генетического проекта? Ведь платить, пусть и меньшие суммы, наверняка будет государство.

Ради столь жирного бюджета любая страшилка сгодится. Особенно американская

«На любое их оружие надо иметь свое. Это я говорю и как ученый, и как патриот, - кипятится директор Института микробиологии им. С.Н. Виноградова РАН Валерий Гальченко. - Денег не хватает! Средства помогут получать и нужные сыворотки, и антивирусные препараты... Это все вещи, имеющие двойное назначение. Будут деньги — будут соответствующие программы и результаты».

Для обоснования подобной святой цели годится и зарубежный опыт. Причем, как Запада, так и Востока. В «союзном» России Китае власти в добровольно-принудительном порядке составляют генетические карты неблагонадежных групп населения. О тех, кто сопротивляется политике партии, в Пекине хотят знать всё. Поголовную генетическую паспортизацию провели в безбожной Исландии (там парламент принял декларацию против всех религий). Британия же располагает крупнейшим — 6 млн человек, генетическим банком данных на своих подданных. Правда, в основном на преступников.

Оно нам надо?

Как видим, контекст, в котором российские власти затеяли столь радикальную новацию, не выглядит бесспорным. Тем не менее, как у любого новшества у генетической паспортизации есть свои яростные адепты. Мол, собранная база данных позволит заранее выявить склонность человека к тем или иным генетическим или мультифакторным заболеваниям и предпринять упреждающие меры, радуются они. А также разработать лекарства и методики по оперативному лечению на основе данных многих пациентов с одинаковым диагнозом.

Блажен, кто верует, но не в такое. Большая ли польза человеку от того, что его признают склонным, например, к онкологическим заболеваниям? Какие такие эффективные меры он сможет предпринять, чтобы не допустить страшной развязки? Да никаких! А вот заработать себе психическое расстройство от осознания якобы неизбежной угрозы можно запросто.

К тому же эти люди почти наверняка станут подвергаться дискриминации

Например, им будут отказывать в дорогостоящем лечении, в приеме на работу. Или нам мало предстоит проблем с безработными предпенсионерами?

Но еще более серьезная опасность состоит в возможной утечке генетических данных. В СМИ постоянно попадаются истории о выброшенных на помойку медицинских картах пациентов, слитых в сеть банковских данных клиентов. Последняя — прямо сегодня. К тому же навязанный либералами обществу культ денег, торговли всем, чем ни попадя, разъел души многих соотечественников. За деньги иной лаборант с грошовой зарплатой не то что генетический паспорт неизвестного ему гражданина, но и мать родную может продать.

А спрос будет. Имея на руках такую информацию, можно четко планировать, например, изъятие донорских органов

«Случайная» автокатастрофа и вот уже подходящую почку или сердце везут в клинику ее будущему владельцу-олигарху. Вспомним Дэвида Рокфеллера, умершего не так давно на 101 году жизни, и пережившего семь пересадок сердца. Сторонник ограничения рождаемости Рокфеллер не торопился умирать сам. Российские нувориши наверняка не прочь взять пример со своего кумира. С генетическим банком данных делать это им будет удобнее.

Среди других возможных проблем, связанных с возможной утечкой — вероятность шантажа человека его заболеваниями. Огромное искушение для криминала, нечистых на руку спецслужбистов и, что греха таить, некоторых коммерсантов. Дискредитировать конкурента — что может быть лучше? Кажется, запуская генетическую паспортизацию, власти открывают ящик Пандоры. Последствия бесцеремонного вмешательства человека в то, что сотворено не им, можно представить, вспомнив повесть «Собачье сердце». Как бы потом не пришлось экстренно сворачивать очередной эксперимент на грани «игры в Бога».

Автор: Сергей Аксенов