Берегись автомобиля!

На нынешней неделе Министерство финансов опубликовало обновленную редакцию законопроекта о включении в Налоговый кодекс так называемых обязательных неналоговых сборах — экологическом и утилизационном. Решение это анонсировалось давно, и копий экспертами уже было сломано немерено.

Теперь своё слово должны будут сказать наши парламентарии, правда современная история не припомнит случаев, когда такого рода «технические» инициативы Думой и Советом Федерации заворачивались бы. Выборы ещё далеко, а это значит, что можно даже закрыть глаза на то, что, согласно предложенному законопроекту, экологический налог вовсе не заменит транспортный, как ранее предполагал Минтранс, но дополнит его.

Дайте два!

«Сомнительно, что государство готово отказаться от столь лакомого куска, — приводит издание URA.RU мнение сопредседателя экспертного совета аналитического агентства «Национальный Эксперт» Сергея Журавского. — Причем в основе идеи — обновление автопарка страны за счет санкций против владельцев старых автомобилей».

Известный правозащитник, председателя Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин настаивает: экологический сбор должен быть частью нынешнего транспортного налога, который уже взымается как компенсация за ущерб не только инфраструктуре (дорожное хозяйство), но и окружающей среде. Теперь же, если вариант Минфина пролетит через парламентские слушания без препятствий, автомобилисты будут, по сути, платить за наносимый экологии ущерб дважды.

«Это огромная материальная нагрузка, которую и сегодня не все ее в состоянии потянуть», — приводит издание слова Похмелкина.

Аналогичная ситуация и со сборами на утилизацию. Казалось бы, благое дело — избавляться от автомобильного лома цивилизованно, вот только при покупке нового авто такой сбор уже включается в стоимость любого транспортного средства. Фокус в том, что сборы отличаются от налогов пусть и формальной по большому счёту, но все же добровольностью. То есть автовладелец решает сам — отстёгивать ли энную сумму государству за снятие с себя заботы по утилизации своего помершего железного друга, либо в скорбный час организовать всё за свой счёт.

Налог же является индивидуальным и обязательным платежом, от него нельзя будет отказаться

Надо ли говорить, что и на сам рынок предлагаемые новые налоги повлияют самым непосредственным образом? Дилеры, конечно же, включат новые расходы в стоимость продаваемых автомобилей. Ни они, ни покупатели не смогут отказаться от навязанного обязательного платежа. Чревато! Ответственность за уклонение от уплаты налогов в крупном размере наступает уже уголовная.

Из автомобилиста в пешеходы

Относительным утешением можно считать то, что взиматься новые налоги будут, как предполагается, лишь с 1 января 2021 года, пока же эксперты могут позволить себе упражняться в красноречии, сокрушаясь о явно ошибочном или, как минимум, непродуманном решении Минфина, последствия которого можно пока лишь прогнозировать.

Кроме того, настораживает и сама тенденция перевода условно добровольных сборов в недобровольные налоги

«Такой перевод автоматически делает последствия неуплаты сбора более жесткими и может оказать влияние на малый бизнес, так как данные платежи в большинстве своем связаны со специальными отраслями деятельности и никогда не являлись полноценными сборами для большого числа плательщиков», — считает вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Эксперт также обратил внимание на то, что хотя общая нагрузка на бизнес не изменится (Минфин пообещал не увеличивать ставки), однако точно усилится административная нагрузка, контролирующие органы будут пристальнее следить за дисциплиной плательщиков.

В свою очередь, инвестиционный консультант «БКС Брокер» Михаил Захаров заметил, что в перспективе нынешняя инициатива Минфина преследует благие намерения, однако, в свете недавнего повышения ставки НДС и акцизов новости о дополнительных налоговых нагрузках воспринимаются обществом болезненно.

«По моему мнению, если такой сбор будет утвержден и приведен в действие, многие автовладельцы будут просто вынуждены отказаться от своих средств передвижения — и без того дорогое их обслуживание сегодня может стать для них неподъёмным», — отметил господин Захаров.