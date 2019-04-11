Россия перестает быть вторым домом для мигрантов
Россия перестает быть вторым домом для мигрантов

Фраза «понаехали» может скоро уйти в историю для москвичей и петербуржцев

Фраза «понаехали» скоро уйдет в историю, из-за резкого сокращения мигрантов, которые выбирают Россию для переезда.

Больше двух десятилетий в страну стремились граждане из бывших союзных республик. Но ряд факторов привел к тому, что, согласно последним данных экспертов Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, число иностранцев в России достигло доперестроечного уровня. В прошлом году количество мигрантов сократилось в два раза по сравнению с позапрошлым, это -  124,9 тысячи человек.

Мигранты – хорошо или плохо?

В то время как Якутия выходит на многодневные акции протесто, и требует ограничения количества трудовых мигрантов в республике, в других регионах отмечают резкий спад желающих переехать в Россию навсегда. И касается это, прежде всего, выходцев из Узбекистана и Украины. Узбеки выбирают соседний Казахстан, украинцы устремляют взор на Польшу и Чехию.

На запад стремятся и граждане Грузии, Азербайджана, Армении. Больше стало и тех, кто еще в прошлом году рассчитывал на российское гражданство, а в этом покинул пределы Российской Федерации, выбрав для себя третьи страны. Уехавших иностранцев стало больше почти на 17%, свидетельствуют эксперты.

«Миграционный прирост упал на фоне роста естественной убыли населения, все это приводит к тому, что уменьшается общее количество жителей страны, и это тревожные тенденции»,  - поясняет ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никита Мкртчян.

Многодетность у россиян сейчас не в моде, а уменьшение количества мигрантов может привести к тому, что количество населения будет все больше сокращаться

В текущем году ожидается небольшой прирост количества мигрантов, но по прогнозам специалистов РАНХиГС, количество не превысит 200 тысяч.

Но другой чаше весов протесты населения городов, где количество мигрантов велико. В том же упомянутом Якутском крае общее число населения 300 тысяч и еще 70 тысяч трудовых мигрантов.

Настоящим бедствием для регионов стали трудовые мигранты, которые работают с просроченными документами

Они не платят налоги, но исправно отправляют заработанное домой, обогащая, таким образом, другие государства. Но если опустить проблему нелегальной миграции и говорить о тех, кто легализировался и встал на учет, то их становится все меньше.

Почему мигранты стали избегать Россию

Кроме статистики Росстата есть статистика МВД. И в ней отражены 18 млн приезжих. Это те, кто приезжал в страну на работу, на вахту в командировку, в гости и на экскурсию. Далеко не все из тех, кто пересек российскую границу остались в стране навсегда. Однако, те, кто выбрал государство для постоянной работы и жизни, чувствуют себя неуютно.

«Россия осталась очень бюрократической страной. Мигранты тратят много часов в очередях для собственной легализации. Но даже те, кто получил долгожданный ВНЖ, остаются незащищенными. В стране не работают программы социальной адаптации мигрантов. Их просто нет – никто не заинтересован в том, чтобы приехавшие на постоянное место жительство получили образование, защиту, интегрировались в общество. В Европе и Америке для мигрантов работают десятки государственных и негосударственных организаций, которые предлагают и временное жилье, и бесплатные курсы и помощь в поиске работы. В России все наоборот. Преград много, но преодолев их, человек до конца жизни будет слышать в спину, что он чужой. Представить себе узбека, который приехал в Россию и сделал успешную карьеру –  из разряда анекдотов. А примеров того, как русские приезжают в США, Европу, Канаду и успешно социализируются, подтверждают дипломы или получают новые –  сотни. И вопрос тут не в том, что русские трудолюбивые и упорные а узбеки – нет. Это не так. Страна просто не заинтересована в мигрантах», - поясняет Юрий Моша, директор компании «Второй паспорт».

В результате россияне могут столкнуться в будущем с нехваткой кадров в низкооплачиваемом сегменте. Дворники, няни, продавцы на рынке, официанты в бистро, садовники и уборщицы станут дефицитом, прогнозируют эксперты. Все это может привести к снижению экономического роста государства в целом.

Кроме того, без программ для мигрантов страна может столкнуться с тем, кто в регионы будут приезжать представители тех стран, где уровень жизни крайне низкий.

И именно они в дальнейшем, ассимилировавшись, могут начать вытеснение основных народов и народностей

Так уже случилось на Дальнем Востоке, куда массово переезжают китайцы. Согласно статистике, только пятая часть, приезжающих в Россию мигрантов, имеет высшее образование.

Одновременно из страны идет «утечка мозгов». Молодые и талантливые россияне выбирают другие страны для проживания, потому что программы для мигрантов в них лучше, чем условия проживания в своем государстве. Компания PitchMe провела исследование, согласно которому почти 18% патентов зарегистрированных в Европе и США поданы бывшими российскими гражданами.

Благодаря этому за рубежом развиваются цифровые коммуникации, выпускаются новые фармпрепараты, оптика, полупроводниковые приборы, развиваются информационные технологии. В сухом остатке картина такова  – люди с высшим образованием спешат покинуть страну, а въезжать в нее, даже те, кого считали низкоквалифицированными специалистами, не спешат.

Автор: Юрий Моша, директор компании «Второй паспорт»

Теги:
Места: Россия
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