Россию спасёт только наука

Президенту США Дональду Трампу вновь пригрозили импичментом. Процедуру лишения республиканца полномочий главы государства может инициировать председатель Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Она в очередной раз раскритиковала политику Трампа, но отметила, что его импичмент может вызвать раскол в Соединённых Штатах.

Трамп — далеко не первый президент, которому грозят импичментом. Однако его избрание в ноябре 2016 года вызвало по-настоящему бурный протест как в обществе, так и в элите. Поводами для недовольства послужили крайне неоднозначные заявления относительно миграционной политики и курса в отношении союзников.

Масла в огонь подлил скандал с «вмешательством» России в выборы (взлом серверов Демпартии США, редакционная политика RT, «компромат» Москвы на Трампа)

Первый год президентства Трампа постоянно называли «ставленником Кремля», а на многочисленных граффити его часто изображали рядом с Владимиром Путиным.

Однако все опасения противников Трампа не сбылись: союзники от США не отвернулись, НАТО не рухнуло, стена на границе с Мексикой так и не была достроена, а санкционный режим в отношении России лишь усилился. Весьма жёсткая позиция Трампа способствовала росту военного бюджета страны.

Дополнительные вливания в оборону позволили США запустить масштабные и амбициозные программы по созданию оружия нового поколения и увеличению состава ВМС.

При этом, несмотря на определённый милитаризм, Трамп пока остаётся единственным президентом Соединённых Штатов, который не развязал войну

Более того, глава Белого Дома настоял на выводе войск из Сирии и значительно сократил напряжённость вокруг КНДР. На агрессию против суверенного государства Трамп пошёл лишь дважды, распорядившись нанести удары по САР, но пуски «Томагавков» многие эксперты считают срежиссированной с РФ акцией.

Чем можно объяснить вполне разумную и (как ни странно) взвешенную политику Трампа с репутацией взбалмошного, резкого и некомпетентного президента? Например, в период предвыборной гонки будущий постоялец Белого Дома предлагал бороться с терроризмом с помощью ядерного оружия.

Однако после своего избрания Трамп уже не говорил откровенные глупости, а его риторика претерпела серьёзные изменения. Это произошло в силу существования в Штатах так называемой системы сдержек и противовесов.

Самодурство президента США достаточно сильно ограничивают два ключевых института — Конгресс и экспертное сообщество

Про извечную борьбу президента с парламентом в нашей стране говорят постоянно, а вот роль интеллектуальной элиты несправедливо принижается.

Подобный казус можно объяснить привычной российской пропагандисткой риторикой о том, что Соединённые Штаты раздирают противоречия, американский истеблишмент не владеет ситуацией и потому якобы готов пойти на крайние меры лишь бы сдержать растущую мощь России и Китая.

Изо всех сил федеральные СМИ и горлопаны на отечественных ток-шоу пытаются убедить аудиторию, что США управляет недееспособная элита, а вся государственная система Штатов отличается непоследовательностью и подвержена разнообразным кризисам (другое дело — наша российская стабильность).

В реальности ситуация прямо противоположная. В Соединённых Штатах сформировалась невероятно устойчивая система госуправления, которая в целом надёжно страхует страну от фатальных ошибок и некомпетентности руководства, в том числе главы государства.

И ключевую роль в этом сыграла наука, как выразитель интересов и мнения наиболее образованной части гражданского общества

Процесс привязки политики Соединённых Штатов к науке стартовал во второй половине XIX века. В 1863 году Национальной академии наук (сейчас — Национальный исследовательский совет) был предоставлен статус «коллективного советника» Конгресса и правительства. Ещё 150 лет назад учёные получили возможность в индивидуальном порядке консультировать руководство страны.

США не стеснялись заимствовать европейский опыт привлечения специалистов для реализации практических решений. По образцу Франции и Германии в Штатах были учреждены ассоциации социальных наук, ассоциации экономистов и политологов. В самом начале XX века в США появились специальные фонды, финансирующие исследовательскую деятельность — Фонд Рассела Сейджа, Фонд Рокфеллера, Фонд Карнеги.

Несколько позже возникли близкие к правительству организации — Гуверовский институт проблем войн, революции и мира, Совет по международным отношениям, Институт правительственных исследований (сейчас — Бруклинский институт), Американский институт предпринимательства.

Естественным толчком к привлечению учёных в большую политику стала Великая депрессия (1929-1933). Франклин Делано Рузвельт стал первым президентом США, который в массовом порядке «нанимал» представителей экспертного сообщества для решения накопившихся социально-экономических проблем.

Также стимулом для развития взаимодействия науки и политики послужила холодная война. В этот период активно развиваются «мозговые центры» (think tanks), связанные с изучением СССР, военной экономики и оборонной политики США. Пожалуй, наиболее влиятельной организацией на этом поприще стала корпорация RAND (Research and Development). На протяжении более 70 лет она выполняет функции стратегического исследовательского центра Пентагона.

Обратной стороной холодной войны были институты, работавшие в рамках продвижения определённых идеологических доктрин. Речь идёт о Центре стратегических и международных исследований, Институте Катона и Фонде «Наследие», деятельность которого часто связывают с интересами Джорджа Сороса.

После распада СССР потребность США в «мозговых центрах» не уменьшилась

В настоящее время Соединённые штаты остаются лидером по количеству исследовательских институтов (около 30% размещены в США). Неудивительно, что Центром науки является столица государства. В Вашингтоне расположены офисы 20% всех think tanks страны.

Таким образом за океаном сформировалась разветвлённая сеть институтов, интегрированная в процесс принятия решений. Большая часть «мозговых центров» предоставляет независимую экспертную оценку, остальные — выполняют функцию своеобразных хранителей идеологии американского глобального величия.

Нередко представители экспертного сообщества Соединённых Штатов становились крупными госдеятелями. Всемирную известность получили экс-советники по национальной безопасности США Збигнев Бжезинский и Генри Киссинджер, бывшая глава Госдепартамента, инициатор расширения НАТО на Восток Мадлен Олбрайт.

Суть данного материала заключается не в восхвалении Соединённых Штатов, а в демонстрации того, какой огромный положительный эффект даёт смычка науки и большой политики

Благодаря ей США смогли выстроить высокотехнологичную экономику, подчинить своим интересам десятки государств и выйти победителем из противостояния с СССР. Это именно тот самый положительный западный опыт, который непременно должна заимствовать наша страна.

Номинально в РФ существуют достаточно влиятельные «мозговые центры» — Российская Академия наук, Российский совет по международным делам, Совет по внешней и оборонной политике, Валдайский клуб, Академия военных наук, различные аналитические институты МГИМО, МГУ и НИУ ВШЭ.

Однако уровень взаимодействия отечественных think tanks с органами госвласти и их вес в процессе принятия решений остаются явно недостаточными. Вызывает немало вопросов эффективность деятельности отдельных институтов, например, Академии военных наук. Кроме того, в нашей стране слабо развиты некоммерческие «мозговые центры», способные предоставлять беспристрастную аналитику.

Ключевая проблема РФ — интеллектуальная и финансовая зависимость науки и гражданского общества (а точнее — его зачатков) от государства

Например, сложно представить, чтобы на стол крупному функционеру Администрации президента лёг доклад, где бы говорилось о необходимости отказа от жёсткого регулирования внутренней политики, а также содержался бы призыв допустить в парламент партии, неподчинённые Кремлю.

Возрастание роли экспертного сообщества — важнейшее условие развития сильных и дееспособных институтов государственной власти в нашей стране. Однако сегодня львиная доля независимых экспертов в РФ либо находится на периферии, либо лишена возможности влиять на процесс принятия решений из-за установок на незыблемость господствующей системы госуправления.