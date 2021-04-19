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Российские туристы отказываются менять турецкий отпуск на отечественные курорты

Артем Денисов
19 апреля, 2021 23:05
2 мин
Артем Денисов
19 апреля, 2021 23:05
2 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лишь 15% российских граждан, которые не смогут полететь на отдых в Турцию из-за ограничения авиасообщения, перебронируют путёвки на отечественные направления.

Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, еще около 18−20% россиян перебронируются на другие направления, из которых лидирует Куба. «Около 60% ждут, надеются на другие даты на ту же Турцию», — сказала Ломидзе. Она отметила, что дополнительная нагрузка на российские направления из-за закрытия Турции составит не более 60 тысяч человек, передает ТАСС.

Напомним, с 15 апреля по 1 июня Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом на взаимной основе сохраняются два рейса в неделю Москва-Стамбул и Стамбул-Москва.

Число российских туристов, которые забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, превышает полмиллиона человек.

Сообщалось, что из Турции все больше россиян возвращаются с новым штаммом коронавируса.

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