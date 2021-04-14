Российские власти обещают: оказавшихся в Турции россиян вывезут из страны

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Находящиеся в настоящее время в Турции российские туристы смогут закончить свой отдых, а затем вернуться домой.

Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, граждане России «не должны беспокоиться». «Мы их вывезем, тут проблем быть не должно», - сказала она. Россиянам, которые не успели уехать в отпуск, по договоренности с Ростуризмом туроператоры могут предложить другие страны, а также другие направления или же перенести туры на более поздний срок, сообщает «Рент ТВ».

Напомним, с 15 апреля по 1 июня Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом на взаимной основе сохраняются два рейса в неделю Москва-Стамбул и Стамбул-Москва.

Число российских туристов, которые забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, превышает полмиллиона человек.

Сообщалось, что из Турции все больше россиян возвращаются с новым штаммом коронавируса.