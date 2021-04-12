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Российские власти своим решением оставили без отдыха полмиллиона россиян

Артем Денисов
12 апреля, 2021 23:02
1 мин
Артем Денисов
12 апреля, 2021 23:02
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

Число российских туристов, которые забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, превышает полмиллиона человек.

Как заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе, «это более 500 тысяч туристов», - сказала она, передает РИА «Новости».

Напомним, Россия прекращает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, ключевой задачей для российских властей является «сохранение здоровья граждан».

Сообщалось, что из Турции все больше россиян возвращаются с новым штаммом коронавируса.

Напомним, в Турции введен комендантский час выходного дня.

Как сообщил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, ограничение будет действовать в течение месяца Рамадан - с 12 апреля по 12 мая. Кроме того, кафе и рестораны будут работать только навынос.

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