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Россияне рискуют остаться без отдыха в коронавирусной Турции

Артем Денисов
9 апреля, 2021 02:24
2 мин
Артем Денисов
9 апреля, 2021 02:24
2 мин
pixabay.com
pixabay.com

Не исключено, что жителей России оставят на майских праздниках без отдыха в Турции.

Это связано с новой разновидностью COVID-19, которая может стать причиной закрытия популярного у отечественных туристов курорта. Из Турции все больше россиян возвращаются с новым штаммом коронавируса.

В настоящее время авиаперелеты с Турцией приостановили Китай и Иран. Что касается рейсов из России, то в настоящее время окончательное решение не принято. По словам экспертов, сообщение с Турцией может быть полностью прекращено. Среди возможных «мягких» мер - введение квоты на количество туристов или продление срока карантина, сообщает «Московский комсомолец».

Напомним, Росавиация ограничила число городов, из которых с 1 апреля предполагалось начать выполнение авиарейсов в Турцию.

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 разрешил авиаперевозчикам выполнять международные рейсы еще из 13 российских городов: Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

Напомним, в Турции вводится комендантский час выходного дня.

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