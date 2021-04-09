Россияне рискуют остаться без отдыха в коронавирусной Турции

Политика

Не исключено, что жителей России оставят на майских праздниках без отдыха в Турции.

Это связано с новой разновидностью COVID-19, которая может стать причиной закрытия популярного у отечественных туристов курорта. Из Турции все больше россиян возвращаются с новым штаммом коронавируса.

В настоящее время авиаперелеты с Турцией приостановили Китай и Иран. Что касается рейсов из России, то в настоящее время окончательное решение не принято. По словам экспертов, сообщение с Турцией может быть полностью прекращено. Среди возможных «мягких» мер - введение квоты на количество туристов или продление срока карантина, сообщает «Московский комсомолец».

Напомним, Росавиация ограничила число городов, из которых с 1 апреля предполагалось начать выполнение авиарейсов в Турцию.

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 разрешил авиаперевозчикам выполнять международные рейсы еще из 13 российских городов: Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

Напомним, в Турции вводится комендантский час выходного дня.