Составлен список заменяющих российским туристам Турцию курортов

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Вместо закрытых для российских туристов Турции и Танзании, можно отдохнуть в других странах, а также выбрать отечественные курорты или направления в ближайшем зарубежье.

По данным сервиса OneTwoTrip, в качестве альтернативы могут быть рассмотрены Египет, ОАЭ, Кипр, Греция и страны ближнего зарубежья — Армения, Казахстан или Узбекистан. Либо где ждут россиян, несмотря на отсутствие прямого регулярного авиасообщения, например - Грузия или Черногория. Кроме того, туристы могут отправиться и на курорты Краснодарского края или в Крым.

Сервис «Туту.ру» также считает, что в качестве альтернативы Турции определенно может выступить Египет, особенно если будут запущены чартеры на популярные у россиян курорты. В настоящее время эта страна входит в топ-10 стран, куда российские туристы планируют полететь с 15 апреля по 1 июня. Также гражданам РФ доступна Абхазия.

По данным сервиса «Купибилет», за последнюю неделю более чем на 50% повысился интерес на перелеты в Египет, Кипр и Сербию. Чуть меньше - к полетам в ОАЭ, Грузию, Белоруссию и Черногорию.

Все еще актуальными остаются Мальдивы и Сейшелы, сообщает РБК.

Напомним, с 15 апреля Россия прекращает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Число российских туристов, которые забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, превышает полмиллиона человек.

Сообщалось, что из Турции все больше россиян возвращаются с новым штаммом коронавируса.