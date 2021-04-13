Оставшимся без Турции и Танзании россиянам предложат другие варианты

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Российским туристам, которые уже приобрели туры на отдых в Турции и Танзании в период с 15 апреля по конец мая, но не смогут ими воспользоваться, предложат несколько вариантов действий.

Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, после проработки будут обнародованы возможные варианты. Это могут быть как замена на другое направление, либо перенос даты, так и возврат путевок или перенос обязательств. Как отметила Ломидзе, все зависит от выбора оператора и предпочтений туристов, сообщает РИА «Новости».

Напомним, Россия прекращает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Число российских туристов, которые забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, превышает полмиллиона человек.