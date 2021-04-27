Новости – Люди
Люди
Названы сроки референдума по Конституции в Беларуси
27 апреля, 2021 09:47
1 мин
1 мин
Nikolay Titov/Global Look Press
Референдум по Конституции Беларуси планируют провести в январе-феврале 2022 года. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.
В ЦИК рассказали, что организация референдума в конце лета - начале осени не обсуждается.
По словам главы ЦИК республики Лидии Ермошиной, референдум пройдет в сроки, обозначенные президентом Беларуси Александром Лукашенко на Всебелорусском собрании – это январь-февраль 2022 года.
По ее мнению, было бы логично совместить выборы и голосование на референдуме, потому что это два избирательных бюллетеня, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
«Вопросы будут к Коле»: у белорусской оппозиции есть претензии к сыну Александра Лукашенко.
Ранее по теме: Это серьезно: в Беларуси подтвердили связь США с подготовкой госпереворота в республике
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку