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Названы сроки референдума по Конституции в Беларуси

Дмитрий Байков
27 апреля, 2021 09:47
1 мин
Дмитрий Байков
27 апреля, 2021 09:47
1 мин
Nikolay Titov/Global Look Press
Nikolay Titov/Global Look Press

Референдум по Конституции Беларуси планируют провести в январе-феврале 2022 года. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

В ЦИК рассказали, что организация референдума в конце лета - начале осени не обсуждается.

По словам главы ЦИК республики Лидии Ермошиной, референдум пройдет в сроки, обозначенные президентом Беларуси Александром Лукашенко на Всебелорусском собрании – это январь-февраль 2022 года.

По ее мнению, было бы логично совместить выборы и голосование на референдуме, потому что это два избирательных бюллетеня, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

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