Обвиняемые в подготовке госпереворота и покушения на Александра Лукашенко признались

Следствие

Обвиняемые в подготовке военного переворота, а также покушения на президента Беларуси Александра Лукашенко, признали свою вину. Видеофрагменты с их показаниями представил телеканал ОНТ.

Признательные показания дали юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев.

Зенкович признал себя виновным. Федута также заявил: «Я признаю себя виновным в участии в заговоре», Костусев сказал: «Признаю свою вину», пишет «РИА Новости».

По данным следствия, задержанные готовились совершить военный переворот в Беларуси 9 мая 2021 года, а также покушение на президента Беларуси Александра Лукашенко и членов его семьи.

Санкция по данному преступлению предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет. Лукашенко заявил, что к этому причастны спецслужбы США.