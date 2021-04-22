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Готовившим госпереворот и покушение на Александра Лукашенко предъявлено обвинение

Дмитрий Байков
22 апреля, 2021 07:39
1 мин
Дмитрий Байков
22 апреля, 2021 07:39
1 мин
Готовившим госпереворот и покушение на Александра Лукашенко предъявлено обвинение
Готовившим госпереворот и покушение на Александра Лукашенко предъявлено обвинение

Готовившим госпереворот и покушение на президента Беларуси Александра Лукашенко предъявлено обвинение. Об этом заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

Речь идет о четырех задержанных по этом делу. Всех обвинили в «Заговоре с целью захвата власти неконституционным путем». Сейчас задержанные дают признательные показания, заявил Бычек в эфире телеканала «Беларусь 1».

По данным следствия, задержанные готовились совершить военный переворот в Беларуси 9 мая 2021 года. Также они готовили покушение на Лукашенко и членов его семьи.

Санкция по данному преступлению предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет. Лукашенко заявил, что к этому причастны спецслужбы США.

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Покушение
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Госпереворот
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