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Следствие

Задержанных за подготовку убийства Александра Лукашенко и его детей посадят надолго

Дмитрий Байков
19 апреля, 2021 07:47
2 мин
Дмитрий Байков
19 апреля, 2021 07:47
2 мин
Kremlin.ru
Kremlin.ru

Фигурантам дела о подготовке военного переворота и покушения на президента Беларуси Александра Лукашенко, а также членов его семьи грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом заявил начальник отдела следственного управления КГБ республики Константин Бычек.

Бычек рассказал, что оперативно-розыскные мероприятия продолжались более 6 месяцев. Сейчас продолжаются следственные действия. Задержанные находятся в следственном изоляторе КГБ.

Напомним, подозреваемые в попытке организации покушения на Лукашенко и членов его семьи были задержаны в Москве во время встречи. Операция проводилась сотрудниками ФСБ России при участии белорусских коллег.

Задержаны имеющий двойное гражданство США и Беларуси юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута. В эту же группу входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан в Беларуси.

По данным следствия, задержанные готовились совершить военный переворот в Беларуси 9 мая 2021 года. Санкция по данному преступлению предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет. Лукашенко заявил, что к этому причастны спецслужбы США, сообщает «TUT.BY».

В Госдепартаменте США отрицают причастность к какому-либо заговору с целью устранения Лукашенко.

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ФСБ
Александр Лукашенко
Беларусь
Политика
Покушение
Переворот
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