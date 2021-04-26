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Политика
Александр Лукашенко рассказал о попытке развалить Беларусь на части
26 апреля, 2021 16:42
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Kremlin Pool/Global Look Press
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что разделить Беларусь ни у кого не получится. Об этом сказал на митинге-реквиеме в Брагине, посвященном 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС.
В ходе своего выступления, Лукашенко напомнил, что в первые годы его президентства речь шла о создании Полесской народной республики, то есть о разделении Беларуси на части. По его словам, эти земли удалось сохранить благодаря тому, что «со всей страны собирали деньги и направляли их сюда».
Лукашенко заявил, что «сейчас опять хотят пополам разделить Беларусь. Не получится!». Он отметил, что этого не произойдет даже без него, пишет ТАСС.
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