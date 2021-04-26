Новости – Политика
Политика
Это серьезно: в Беларуси подтвердили связь США с подготовкой госпереворота в республике
26 апреля, 2021 07:44
1 мин
1 мин
Pixabay
Связь между США и подготовкой госпереворота и покушения на президента Беларуси Александра Лукашенко действительно существует. Такую версию подтвердил государственный белорусский телеканал ОНТ.
В эфире телеканала посоветовали Вашингтону искать правду в самой столице Соединенных Штатов, а именно у советника американского президента Джо Байдена Майкла Карпентера.
«Это все действительно серьезно, и без Соединенных Штатов не обошлось», - сказали на телеканале.
Обвиняемые в подготовке госпереворота и покушения на Александра Лукашенко признались.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку