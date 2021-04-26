Это серьезно: в Беларуси подтвердили связь США с подготовкой госпереворота в республике

Политика

Связь между США и подготовкой госпереворота и покушения на президента Беларуси Александра Лукашенко действительно существует. Такую версию подтвердил государственный белорусский телеканал ОНТ.

В эфире телеканала посоветовали Вашингтону искать правду в самой столице Соединенных Штатов, а именно у советника американского президента Джо Байдена Майкла Карпентера.

«Это все действительно серьезно, и без Соединенных Штатов не обошлось», - сказали на телеканале.

Обвиняемые в подготовке госпереворота и покушения на Александра Лукашенко признались.