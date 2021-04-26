«Вопросы будут к Коле»: у белорусской оппозиции есть претензии к сыну Александра Лукашенко

Политика

Белорусский телеканал ОНТ показал фрагменты видео из СИЗО КГБ, на которых политзаключенный Сергей Тихановский обсуждает с президентом Беларуси Александром Лукашенко тему его сына Николая.

Тихановский, обращаясь к Лукашенко, говорит, что «После вас вопросы будут к Коле. Вот это я имел в виду. Вот это моя мысль была. Они будут, эти вопросы к Коле потом».

Лукашенко отвечает, что у Тихановского «никаких вопросов к Коле не будет».

«Приедут за ним», - отвечает Тихановский в видеоматериале, показанном ОНТ.

Это серьезно: в Беларуси подтвердили связь США с подготовкой госпереворота в республике.