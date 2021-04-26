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Политика
«Вопросы будут к Коле»: у белорусской оппозиции есть претензии к сыну Александра Лукашенко
26 апреля, 2021 08:15
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Белорусский телеканал ОНТ показал фрагменты видео из СИЗО КГБ, на которых политзаключенный Сергей Тихановский обсуждает с президентом Беларуси Александром Лукашенко тему его сына Николая.
Тихановский, обращаясь к Лукашенко, говорит, что «После вас вопросы будут к Коле. Вот это я имел в виду. Вот это моя мысль была. Они будут, эти вопросы к Коле потом».
Лукашенко отвечает, что у Тихановского «никаких вопросов к Коле не будет».
«Приедут за ним», - отвечает Тихановский в видеоматериале, показанном ОНТ.
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