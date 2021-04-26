Подробности покушения на Александра Лукашенко: 150 джипов с пулеметами и яма для допросов

Политика

На белорусском телеканале показали новый сюжет о попытке убийства главы республики Александра Лукашенко. О подробностях покушения рассказал, завкафедрой госуправления в Академии управления при президенте Станислав Князев.

По словам Князева, заговорщики серьезно готовились к покушению. Планировалось задействовать около «150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами». Он напомнил, что примерно также «гонялись по пустыне за Каддафи».

Осуществить убийство планировалось «под прикрытием вторжения». «150 внедорожников» дошли бы до Минска от Литвы за 3 часа. «И из крупнокалиберных пулеметов взять резиденцию и расстрелять президента».

Также отмечается, что уже подыскивали дом для похищений и яму в нем готовили, чтобы там держать и допрашивать, сообщает телеканал ОНТ.

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