В Латвии потребовали взять в заложники белорусских хоккеистов после «плевка в лицо» Лукашенко Евросоюзу

Политика

В Латвии предложили взять в заложники членов сборной Беларуси по хоккею. С такой инициативой выступил депутат сейма Айгарс Бикше.

По словам депутата, ответ на задержание в Минске оппозиционера Романа Протасевича «должен быть громким и чувствительным». Белорусских хоккеистов нужно взять в заложники и обменять на «политзаключенных».

Бикше считает, что замена флагов и замораживание финансовых средств сторонников «режима» президента Беларуси Александра Лукашенко, «не изменит ход событий». Он потребовал от Евросоюза более серьезных ответных мер после того, как белорусский лидер «плюнул им в лицо», пишет «РИА Новости».

Александр Лукашенко выступит завтра с важными заявлениями «на злобу дня».