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Политика
В Латвии потребовали взять в заложники белорусских хоккеистов после «плевка в лицо» Лукашенко Евросоюзу
25 мая, 2021 16:41
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Alexander Kulebyakin/Global Look Press
В Латвии предложили взять в заложники членов сборной Беларуси по хоккею. С такой инициативой выступил депутат сейма Айгарс Бикше.
По словам депутата, ответ на задержание в Минске оппозиционера Романа Протасевича «должен быть громким и чувствительным». Белорусских хоккеистов нужно взять в заложники и обменять на «политзаключенных».
Бикше считает, что замена флагов и замораживание финансовых средств сторонников «режима» президента Беларуси Александра Лукашенко, «не изменит ход событий». Он потребовал от Евросоюза более серьезных ответных мер после того, как белорусский лидер «плюнул им в лицо», пишет «РИА Новости».
Александр Лукашенко выступит завтра с важными заявлениями «на злобу дня».
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