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Политика

Мэр Риги решил поссориться с Международной федерации хоккея из-за Беларуси

Дмитрий Байков
25 мая, 2021 12:41
1 мин
Дмитрий Байков
25 мая, 2021 12:41
1 мин
Victor Lisitsyn/Global Look Press
Victor Lisitsyn/Global Look Press

Флаги Международной федерации хоккея (IIHF) в Риге решено снять после требований организации восстановить государственный флаг Беларуси. Об этом написал мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис на своей странице в Twitter.

Стакис сообщил, что решение было принято после того, как президент ИИХФ Рене Фазель направил ему письмо об инциденте с флагом Беларуси, который был заменен на красно-белую символику оппозиции.

Фазель назвал произошедшее недопустимым, отметив, что спорт должен оставаться вне политики. Он потребовал вернуть назад флаг Беларуси или убрать флаг ИИХФ.

Рижский градоначальник заявил, что «каждый должен выбрать свою сторону - жаждущего свободы народа или кровавого диктатора» и решил убрать флаги IIHF, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

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