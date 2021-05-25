В Польше «увидели» избитого белорусскими силовиками Романа Протасевича

Политика

Основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, задержанного в Минске, избивают в тюрьме. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Белорусские СМИ опубликовали видео с Протасевичем. Он рассказал, что после задержания он был помещен в СИЗО №1 в Минске. По словам оппозиционного блогера, белорусские правоохранители относятся к нему «максимально корректно и по закону».

Яблоньский разглядел на видео, что в отношении задержанного применялось насилие и увидел следы побоев. Он заявил о нарушении права человека в Беларуси, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».