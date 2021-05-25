Светлана Тихановская опасается применения против Романа Протасевича «сыворотки правды»

Политика

Против основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, задержанного в Минске, могут применить «сыворотку правды». Об этом заявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

По мнению Тихановской, чтобы получить «признание» Протасевича в чем угодно против него могут применить «сыворотку правды» - условное название психоактивных веществ, которые используются чаще всего спецслужбами для получения скрываемых человеком сведений.

Также Тихановская поспешила обвинить в инциденте с самолетом ирландской авиакомпании ФСБ России. Она заявила, что точных данных у нее нет, но предположила, что за произошедшим в Минске стоят российские спецслужбы, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

В Польше «увидели» избитого белорусскими силовиками Романа Протасевича.