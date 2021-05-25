Александр Лукашенко выступит завтра с важными заявлениями «на злобу дня»

Политика

Завтра, 26 мая состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики, где выступит президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как сообщила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, Лукашенко завтра встретится в белорусских парламентариев, пообщается «на злобу дня».

По ее словам, президент принял предложение парламентариев, которые обратились к нему с просьбой об организации встречи для обсуждения острых вопросов, пишет БЕЛТА.

Минск готов сообщить всем заинтересованным сторонам подробности ситуации с самолетом Ryanair.