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Политика
Александр Лукашенко выступит завтра с важными заявлениями «на злобу дня»
25 мая, 2021 15:08
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Kremlin Pool/Global Look Press
Завтра, 26 мая состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики, где выступит президент Беларуси Александр Лукашенко.
Как сообщила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, Лукашенко завтра встретится в белорусских парламентариев, пообщается «на злобу дня».
По ее словам, президент принял предложение парламентариев, которые обратились к нему с просьбой об организации встречи для обсуждения острых вопросов, пишет БЕЛТА.
Минск готов сообщить всем заинтересованным сторонам подробности ситуации с самолетом Ryanair.
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