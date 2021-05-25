Минск готов сообщить всем заинтересованным сторонам подробности ситуации с самолетом Ryanair

Политика

Минск пригласил представителей Международной организации гражданской авиации (ICAO), Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Европейского агентства авиационной безопасности (ЕSAO) и авиавластей Евросоюза и США для расследования инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Об этом сообщил Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Беларусь призывает международные авиаструктуры и представителей авиационных властей Евросоюза и США к участию в беспристрастном расследовании обстоятельств посадки лайнера.

Минск также предоставил записи переговоров пилота самолета с диспетчером, которые доказывают, что на решение экипажа не оказывалось давление, пишет ТАСС.

Напомним, 23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения самолета в воздух был поднят истребитель МиГ-29.

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