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Политика

Минск готов сообщить всем заинтересованным сторонам подробности ситуации с самолетом Ryanair

Дмитрий Байков
25 мая, 2021 14:42
2 мин
Дмитрий Байков
25 мая, 2021 14:42
2 мин
Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/ Global Look press
Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/ Global Look press

Минск пригласил представителей Международной организации гражданской авиации (ICAO), Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Европейского агентства авиационной безопасности (ЕSAO) и авиавластей Евросоюза и США для расследования инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Об этом сообщил Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Беларусь призывает международные авиаструктуры и представителей авиационных властей Евросоюза и США к участию в беспристрастном расследовании обстоятельств посадки лайнера.

Минск также предоставил записи переговоров пилота самолета с диспетчером, которые доказывают, что на решение экипажа не оказывалось давление, пишет ТАСС.

Напомним, 23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения самолета в воздух был поднят истребитель МиГ-29.

Беларусь «разогнала» латвийское посольство.

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