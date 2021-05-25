Беларусь «разогнала» латвийское посольство

Политика

Власти Беларуси высылают из страны всех сотрудников посольства Латвии, включая руководителя дипмиссии. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Причиной высылки латвийских дипломатов стал инцидент в Риге, где официальный флаг Беларуси был заменен на оппозиционный. По словам Макея, Минск не может оставить подобные провокационные действия без ответа. Послу Латвии вручена соответствующая нота протеста.

Посол Латвии Эйнарс Семанис должен покинуть Беларусь в течение 24 часов, остальным сотрудникам разрешили сделать это за 48 часов, сообщает Telegraf.by.

На Украине призвали называть Александра Лукашенко «самопровозглашенным президентом Беларуси».