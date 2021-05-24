Новости – Политика
Политика
На Украине призвали называть Александра Лукашенко «самопровозглашенным президентом Беларуси»
24 мая, 2021 12:35
1 мин
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Верховной раде Украины предложили временно прервать дипломатические отношения с Беларусью. С такой инициативой выступило межфракционное парламентское объединение «За демократическую Беларусь».
В заявлении предлагается «официально признать белорусский режим представляющим угрозу международной безопасности», прервав с ним все контакты, «пока власть… силой удерживает диктатор Александр Лукашенко».
Депутаты также призвали прекратить импорт электроэнергии из Беларуси и авиасообщение с республикой, включая и запрет на полеты над ее территорией.
Лукашенко впредь предлагается официально называть «самопровозглашенным президентом Беларуси», пишет «РИА Новости».
В Ирландии назвали посадку самолета в Минске пиратским «угоном при поддержке государства».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку