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В Ирландии назвали посадку самолета в Минске пиратским «угоном при поддержке государства»

Дмитрий Байков
24 мая, 2021 11:27
1 мин
Дмитрий Байков
24 мая, 2021 11:27
1 мин
Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/ Global Look press
Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/ Global Look press

Инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской компании Ryanair в Минске является «угоном, совершенным при поддержке государства». С таким заявлением выступил глава лоукостера Майкл О'Лири.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Экипаж принял решение о посадке. Для сопровождения самолета в воздух был поднят истребитель ВВС Беларуси МиГ-29.

О'Лири назвал произошедшее «случаем угона, поддерживаемого государством... пиратством при поддержке государства», пишет «РИА Новости».

Экипажу самолета Ryanair угрожали применением оружия. Об этом ранее заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры республики Павел Латушко.

Ранее по теме:  Беларусь напугала Европу. Самолеты стран ЕС могут начать избегать воздушное пространство республики
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Самолет
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Ирландия
Экстренная посадка
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