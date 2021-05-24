Беларусь напугала Европу. Самолеты стран ЕС могут начать избегать воздушное пространство республики

Политика

Из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске Литва призвала страны Евросоюза выступить с рекомендацией избегать воздушное пространство Беларуси. Об этом сказано в заявлении литовского МИД.

Литва предложила рассмотреть возможность выступить с совместной рекомендацией стран ЕС избегать в будущем входа в воздушное пространство Беларуси.

Литва также призвала страны ЕС рассмотреть возможность приостановить членство Беларуси в ICAO (Международная организация гражданской авиации), пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что экипажу самолета Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске, угрожали применением оружия.