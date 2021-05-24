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Политика
Беларусь напугала Европу. Самолеты стран ЕС могут начать избегать воздушное пространство республики
24 мая, 2021 08:36
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Pixabay
Из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске Литва призвала страны Евросоюза выступить с рекомендацией избегать воздушное пространство Беларуси. Об этом сказано в заявлении литовского МИД.
Литва предложила рассмотреть возможность выступить с совместной рекомендацией стран ЕС избегать в будущем входа в воздушное пространство Беларуси.
Литва также призвала страны ЕС рассмотреть возможность приостановить членство Беларуси в ICAO (Международная организация гражданской авиации), пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что экипажу самолета Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске, угрожали применением оружия.
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