Оппозиция Беларуси заявила об угрозе властей сбить гражданский самолет

Политика

Экипажу самолета Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске, угрожали применением оружия. Об этом заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, экс-министр культуры республики Павел Латушко.

По утверждению Латушко, гражданские авиационные власти Беларуси через диспетчеров аэропорта Минск-2 угрожали сбить самолет авиакомпании Ryanair с пассажирами на борту. Для этих целей был поднят истребитель Миг-29. Перехватчик подал маневром условный сигнал пилотам лайнера: следуй за мной.

Латушко назвал произошедшее актом государственного терроризма, пишет «РИА Новости».

Литовский президент Гитанас Науседа призвал власти Беларуси освободить основателя NEXTA Романа Протасевича. Он обратился к НАТО и ЕС с предложением отреагировать на ситуацию.

Протасевича задержала полиция сразу после того, как его самолет приземлился в Минске. Лайнер совершал рейс из Афин в Вильнюс, но самолет посадили в Беларуси из-за сигнала о бомбе на борту.

Протасевич был главным редактором оппозиционного издания Nexta, он покинул проект в сентябре 2020 года.