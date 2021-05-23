Президент Литвы потребовал от Минска отпустить основателя NEXTA

Политика

Литовский президент Гитанас Науседа призвал власти Беларуси освободить основателя NEXTA Романа Протасевича. Он обратился к НАТО и ЕС с предложением отреагировать на ситуацию.

Протасевича задержала полиция сразу после того, как его самолет приземлился в Минске. Лайнер совершал рейс из Афин в Вильнюс, но самолет посадили в Беларуси из-за сигнала о бомбе на борту.

Протасевич был главным редактором оппозиционного издания Nexta, он покинул проект в сентябре 2020 года, пишет ФАН.