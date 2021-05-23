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Политика
Президент Литвы потребовал от Минска отпустить основателя NEXTA
23 мая, 2021 17:33
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Pixabay
Литовский президент Гитанас Науседа призвал власти Беларуси освободить основателя NEXTA Романа Протасевича. Он обратился к НАТО и ЕС с предложением отреагировать на ситуацию.
Протасевича задержала полиция сразу после того, как его самолет приземлился в Минске. Лайнер совершал рейс из Афин в Вильнюс, но самолет посадили в Беларуси из-за сигнала о бомбе на борту.
Протасевич был главным редактором оппозиционного издания Nexta, он покинул проект в сентябре 2020 года, пишет ФАН.
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