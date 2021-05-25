Раскрылась «истинная причина» задержания в Беларуси спутницы Романа Протасевича (видео)

Политика

На видео Сапега признаётся, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси». В нём публикуются личные данные белорусских силовиков.

Белорусский Telegram-канал «Жёлтые СЛИВЫ», который называется провластным, опубликовал видео с задержанной белорусскими властями россиянкой Софией Сапегой. Девушка была ссажена в Минске вместе с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем.

23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair был вынужден совершить экстренную посадку в Минске. От авиавластей Беларуси поступила информация о том, что борт заминирован.

В итоге информация о бомбе не подтвердилась, однако белорусские силовики задержали двух пассажиров рейса. Одним из них оказался сооснователь критикующего белорусские власти Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Второй задержанной была его спутница – гражданка РФ София Сапега.

Позднее представитель Минтранса республики заявил, что поводом для экстренной посадки борта Ryanair стало некое письмо с угрозой, авторами которого якобы выступили члены ХАМАС. Группировка на эти обвинения отреагировала крайне возмущённо.

Действия белорусских властей вызвали крайне бурную реакция международного сообщества. Более 20 стран приняли авиационные ограничения против республики, принудительная посадка самолёта была названа актом гостерроризма, а президента Беларуси Александра Лукашенко пообещали заставить заплатить «высокую цену» за инцидент.