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Возмущенный ХАМАС разгромил «архаичную» выдумку правительства Александра Лукашенко

Антон Мельников
25 мая, 2021 17:15
3 мин
Антон Мельников
25 мая, 2021 17:15
3 мин
Christoph Soeder/dpa/globallookpress
Christoph Soeder/dpa/globallookpress

Главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Муса Абу Марзук прокомментировал инцидент с принудительной посадкой иностранного самолёта в Минске и последующую информацию о том, что бомбу на этот борт заложили именно представители палестинского движения.

Абу Марзук заявил, что ХАМАС осуждает белорусские власти за то, что они попытались вовлечь палестино-израильский конфликт в ситуацию вокруг ирландского самолёта Ryanair и задержания оппозиционного журналиста.

По его словам, правительство президента Александра Лукашенко продемонстрировало устаревшее мышление и оторванность от современного мира.

«Это возмутительно и демонстрирует архаичное мышление (властей Беларуси – прим.), которое не понимает, что сейчас мы живем в век свободных СМИ, и что существует международное общественное мнение, которое больше не приемлет подобные методы», — заявил главы политбюро палестинской группировки.

Оценивать задержание сооснователя критикующего Лукашенко Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в ХАМАС отказались. По словам представителя движения, группировка не обязана «занимать позицию по всему происходящему в мире» и в первую очередь сосредоточена на борьбе с «израильской оккупацией».

«Но, конечно, мы в целом против несправедливости, преследования, посягательств на свободы и нарушения закона», — добавил Абу Марзук в беседе с Lenta.ru.

Напомним, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair получил сообщение о заложенной на борту бомбе. Информация поступила от представителей авиавластей Беларуси. После непродолжительных переговоров диспетчера с пилотом и поднятия в воздух истребителя белорусских ВВС, борт Ryanair совершил посадку в Минске.

Проверка показала, что бомбы на борту нет, но среди пассажиров оказался сооснователь Nexta Роман Протасевич. Журналиста задержали и доставили в минское СИЗО. В республике он обвиняется в организации массовых протестов, которые последовали за президентскими выборами 2020 года.

Позднее представитель белорусского Минтранса заявил, что поводом для посадки иностранного борта послужило некое письмо с угрозой, авторами которого якобы выступили члены ХАМАС. Группировка эти обвинения категорически отвергла.

Ранее сегодня были названы санкции, которые могут последовать в отношении Беларуси из-за инцидента.

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