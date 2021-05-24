Ответ якобы виновника минирования самолета Ryanair «опростоволосил» власти Беларуси

Политика

Палестинская группировка «ХАМАС» опровергла свою причастность к минированию самолёта ирландской компании Ryanair. Об этом сообщило агентство Reuters. 23 мая под этим предлогом борт был вынужден приземлиться в аэропорту Минска. Угроза не подтвердилась, но с самолёта сняли и задержали оппозиционного белорусского журналиста.

Агентство получило комментарий по инциденту у представителя «ХАМАСа» Фавзи Бархума. По его словам, «не имеет к этому абсолютно никакого отношения».

Он пояснил, что к таким методам «ХАМАС» не прибегает, поскольку они могут «демонизировать» группировку в глазах мировой общественности и «помешать мировым симпатиям» к палестинскому народу, передаёт Reuters.

Напомним, 23 мая борт Ryanair сел в Минске после получения сообщения о якобы минировании самолёта. Информация о бомбе поступила со стороны представителей властей белорусской авиации. На сопровождение иностранного самолёта был поднят военный истребитель ВВС республики.

После приземления самолёт Ryanair проверили, информация о бомбе не подтвердилась. При этом белорусские правоохранители задержали одного из пассажиров борта – журналиста Романа Протасевича. Он также является одним из основателей Telegram-канала NEXTA, который известен критикой режима президента Александра Лукашенко.

Позднее представитель департамента авиации белорусского Минтранса заявил, что посадка самолёта произошла после получения сообщения о минировании от «солдат ХАМАСа».