Подчиненные Лукашенко выдали новую «остросюжетную историю» для объяснения своих действий

Политика

Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси дал пояснения по принудительной посадке самолёта ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Согласно заявлению главы департамента Артема Сикорского, борт был заминирован «солдатами ХАМАСа».

По словам Сикорского, 23 мая в ведомство поступило некое электронное письмо на английском языке. Его авторы представились «солдатами ХАМАСа» и потребовали остановить конфликт в секторе Газа.

«Мы, солдаты ХАМАСа, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом ОР-4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом», - привёл текст электронного письма глава департамента.

Он пояснил, что информация сразу же была передана экипажу самолета Ryanair.

Сикорский подчеркнул, что решение о посадке именно в Минске пилот самолета принял самостоятельно, хотя мог «вернуться во Львов, Киев, сесть в Варшаве или лететь в Вильнюс».

«По данным расшифровки переговоров между диспетчером и экипажем, давления на принятие решения со стороны белорусских диспетчеров не было», — сказал он.

Отметим, что во время посадки, борт Ryanair сопровождал специально поднятый истребитель Вооружённых сил Беларуси. По словам командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил республики Игоря Голуба, военный самолет на пассажирский борт также никакого давления не оказывал.

«В 13:04 экипаж только оторвал колеса от взлетно-посадочной полосы, то есть никакого заранее принуждения на разворот воздушного судна возле государственной границы Беларуси не было», - приводит его слова Onliner.

Между тем, с 21 мая между ХАМАСом, который якобы заявил о бомбе на пассажирском самолете, и Израилем действует режим прекращения огня.

В самой компании Ryanair действия властей Беларуси были расценены как акт воздушного пиратства. Гендиректор Майкл О'Лири выразил сомнения по поводу инцидента и заявил, что произошедшее похоже на «попытку властей Беларуси снять с борта журналиста (оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича – прим.) и его подругу». Также он допустил, что во время принудительной посадки самолёта в аэропорту находились агенты белорусского КГБ.