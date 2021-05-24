Появилось первое видео с задержанным белорусскими силовиками Романом Протасевичем. Он в СИЗО

Политика

В сети появилось первое видео с задержанным в Минске журналистом Романом Протасевичем. Он был задержан во время экстренной посадки борта ирландской авиакомпании Ryanair. Видео опубликовали Telegram-каналы.

Роман сообщил, что находится минском СИЗО №1. При этом он опроверг появившиеся сообщения о возникших у него проблемах со здоровьем. В частности, он сообщил, что не испытывает проблем с сердцем.

Протасевич отметил, что в изоляторе с ним обращаются корректно и «по закону». Сам журналист даёт признательные показания по факту организации «массовых беспорядков» в Минске.

Полное видео доступно в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти.»

Авторы Telegram-канала Baza отмечают, что задержанный держится очень «напряжённо» и «говорит словно понаписанному». На лице у Протасевича видны «странные следы».

Отметим, Протасевич был одним из основателей Telegram-канала NEXTA, который известен критикой режима президента Александра Лукашенко. Журналист был задержан в результате экстренной посадки самолёта, который якобы был заминирован участниками группировки «ХАМАС». Об этом заявляли представители белорусского Минтранса. Позднее информацию о причастности к инциденту в «ХАМАС» опровергли.